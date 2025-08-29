إعلان

أوباما ينتقد التوسع في استخدام القوة العسكرية على الأراضي الأمريكية

10:58 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

أوباما

واشنطن- (أ ب)

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن أسفه لإضفاء "الاتحادية والعسكرة على وظائف الشرطة الحكومية والمحلية"، وذلك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وشارك مقابلة رأي من صحيفة نيويورك تايمز حول تزايد ارتياح إدارة ترامب في استخدام سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية لتنفيذ حملتها الواسعة من الاعتقالات ضد المهاجرين والمجرمين وما إذا كان ذلك يشير إلى انزلاق نحو الاستبداد.

وكتب الرئيس الأسبق أن "تآكل المبادئ الأساسية مثل الإجراءات القانونية الواجبة والاستخدام المتزايد لجيشنا على الأراضي المحلية يعرض حريات جميع الأمريكيين للخطر".

أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق واشنطن سلطة إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية
