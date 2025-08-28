مبعوث أمريكي في لبنان يعتذر عن وصفه للصحفيين بـ"الحيواني"

(أ ب)

قدّم الدبلوماسي الأمريكي توم باراك، اليوم الخميس، اعتذارًا عن استخدامه كلمة "حيواني" خلال مؤتمر صحفي في بيروت مطلع الأسبوع الجاري، مؤكّدًا أن تصريحاته لم تكن مقصودة بشكل تحقيري لكنها كانت "غير مناسبة".

ويشغل باراك منصب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث إلى سوريا، ويقوم بمهمة مؤقتة في لبنان ضمن وفد أمريكي زار بيروت الثلاثاء الماضي، لبحث جهود الحكومة اللبنانية في نزع سلاح "حزب الله" وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الحزب وإسرائيل في نوفمبر الماضي.

وخلال المؤتمر الذي عُقد في القصر الرئاسي، تعالت أصوات الصحفيين مطالبين باراك بالانتقال إلى المنصة بعدما بدأ حديثه من مكان آخر في القاعة، ما دفعه إلى مخاطبتهم قائلاً: "تصرفوا بطريقة حضارية، بلطف وتسامح، وإلا سننهي المؤتمر."، قبل أن يضيف: "عندما يصبح الأمر فوضويًا كتصرف حيواني، سنغادر."

وقد أثار التعليق احتجاجًا واسعًا، حيث دعت نقابة الصحافة اللبنانية إلى اعتذار رسمي، وهددت بمقاطعة زيارات باراك إذا لم يستجب. كما أصدر القصر الرئاسي بيانًا أعرب فيه عن أسفه لما صدر عن "أحد ضيوفنا"، ووجّه الشكر للصحفيين على "عملهم الشاق".

وقال باراك في اعتذاره: "لم يكن قصدي استخدام الكلمة بشكل مسيء، لكنني أدرك أنها لم تكن في محلها".