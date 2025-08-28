تفاصيل مقتل نائب الأردني سابق ونجله بإطلاق نار في عمّان

وكالات

قُتل النائب الأردني السابق الدكتور موسى عمير حسن أبو سويلم ونجله أيمن، الموظف في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، جراء تعرضهما لإطلاق نار في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمّان، فيما أُصيبت زوجته بجروح خطيرة وحالتها وُصفت بالحرجة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن بلاغاً ورد مساء اليوم حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على رجل وزوجته وابنه، ما أدى إلى وفاة الأب وابنه على الفور، بينما نُقلت الزوجة إلى مستشفى الجامعة الأردنية وهي بحالة حرجة.

وأضاف أن النائب السابق ونجله وصلا المستشفى وقد فارقا الحياة.

وأشار السرطاوي إلى أنه تم تحديد هوية مطلق النار فوراً، ليتضح أنه ابن شقيق النائب السابق، حيث قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وتم ضبط السلاح المستخدم، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال متواصلة.

بدوره، نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب الأسبق موسى أبو سويلم، مترحماً عليه ومستذكراً ما تحلى به من انتماء وطني وأداء نيابي وتشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي السابع عشر، كما تقدم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه.