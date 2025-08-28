إعلان

السودان: 24 قتيلا بقصف للدعم السريع على مدينة الفاشر

11:24 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الحرب فى السودان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت شبكة أطباء السودان، الخميس، بمقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين بقصف مدفعي استهدف السوق وحي أولاد الريف بمدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقال مصدر عسكري، إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة جارية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب وشرق الفاشر شمال دارفور.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات الدعم السريع تقصف بالأسلحة الثقيلة منذ الليل أحياء الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في الفاشر، منذ مساء أمس الأربعاء، حيث تعرضت المدينة لقصف مدفعي وجوي من الدعم السريع امتد لساعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان 24 قتيلا قصف مدينة الفاشر حي أولاد الريف السوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة