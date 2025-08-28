السودان: 24 قتيلا بقصف للدعم السريع على مدينة الفاشر

وكالات

أفادت شبكة أطباء السودان، الخميس، بمقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين بقصف مدفعي استهدف السوق وحي أولاد الريف بمدينة الفاشر في شمال دارفور.

وقال مصدر عسكري، إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة جارية بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب وشرق الفاشر شمال دارفور.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات الدعم السريع تقصف بالأسلحة الثقيلة منذ الليل أحياء الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وتصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في الفاشر، منذ مساء أمس الأربعاء، حيث تعرضت المدينة لقصف مدفعي وجوي من الدعم السريع امتد لساعات.