بعد تحليل مشاهد الهجوم.. كيف استهدفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي بغزة؟

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مقطع فيديو جديد حصلت عليه للضربة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خانيونس يوم الاثنين الماضي، كشف أن الهجوم تضمن ضربتين متقاربتين، مشيرة إلى أن الضربتين الثانية والثالثة تسببتا في معظم الوفيات على مايبدو.

وكشف تحليل إطاري متتابع لمقطع فيديو ثانٍ لنفس الهجوم حصلت عليه الشبكة الأمريكية، أن قذيفتين أخريين استهدفتا المستشفى، موضحا أن إحداهما أصابت الدرج حيث يتجمع المسعفون، قبل أن تنفجر قذيفة أخرى في نفس المكان بعد جزء من الثانية.

وبحسب تحليل أجراه خبير الأسلحة ومدير شركة "خدمات أبحاث التسلح، إن آر جنزن جونز، يُرجح أن القذيفتين اللتين ظهرتا في الفيديو، هما صاروخان أُطلقتا من مدفع دبابات متعددة الأغراض مثل "إم 339" الإسرائيلي.

وأكد الخبير، أن الأضرار الناجمة عن الهجوم تتوافق تماما مع تأثيرات هذا النوع من الذخائر، في ظل وجود أدلة واضحة على أضرار التشظّي والانفجار.

وأشار جنزن جونز، إلى أن تأثير القذيفتين المتزامن يشير إلى يبيّن أن دبابتين إسرائيليتين أطلقتا النار في آن واحد، مؤكدا أن من الصعب استنتاج أمور كثير من ذلك، لكن المشاهد تُظهر هجوما منسقا للغاية، مضيفا: "بدلا من إطلاق النار من دبابة واحدة، فإن المدافع الحديثة للدبابات مدعومة بأجهزة استشعار دقيقة للغاية".

وأظهرت مشاهد التُقطت بعد الضربتين الثانية والثالثة، جثامين الشهداء داخل المجمع الطبي على الدرج العلوي والطابق السفلي، كما بيّنت الصور التي تلت عمليات نقل الجثث بقع دم على امتداد عدة طوابق من الدرج.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على المستشفى، بعد وقت قليل من العاشرة صباحا، حينما استهدفت دبابة شرفة المستشفى حيث استشهد مصور وكالة رويترز وآخرين.

الضربة التي نُفّذت قرابة الساعة العاشرة وثمان دقائق صباحا، أصابت الدرج الخارجي لمجمع ناصر الطبي حيث تواجد مصور رويترز حسام المصري، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وبينما يعمل فريق الإنقاذ والمراسلون الصحفيون على مساعدة الضحايا، استهدفت دبابة إسرائيلية نفس النقطة في الطابق الرابع من المستشفى بعد 9 دقائق من الضربة الأولى في ما يُعرف بـ"تكتيك الضربة المزدوجة"

وبعد ثوانٍ قليلة، أطلقت دبابتان إسرائيليتان القذيفتين الثانية والثالثة، في تمام الساعة العاشرة وسبعة عشر دقيقة صباحا، حيث أُصيب حاتم عمر متعاقد آخر مع رويترز.

وأكد عمر في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن القصف الإسرائيلي استهدفهم بشكل مباشر.

قُوبل الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأكبر في جنوب غزة، بإدانات دولية واسعة، إذ أسفر عن استشهاد 22 شخصا من أفراد الطاقم الطبي وفرق الطوارئ و5 صحفيين.

وعقب الهجوم، اعترف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحادث خطأ مأساوي".

...