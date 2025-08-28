إعلان

إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال شرق بيت لحم

08:31 ص الخميس 28 أغسطس 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

وكالات

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في واد الحمص شمال شرق مدينة بيت لحم.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب ٣٨ عاما، بالرصاص الحي في القدم، تم نقله إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، صحفيا ومواطنا في بيت لحم.

أفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي "أسيد عمارنة"، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن أوقفه حاجز عسكري عند منطقة "قير حلوة" قرب قرية دار صلاح أثناء مروره بمركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب "عبد الله حسين الوحش"، ٢١ عاما، من بيت تعمر شرق بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة شرقا وداهمت منزلي الشقيقين: "أحمد وجمال محمود ذويب"، وعبثت بمحتوياتهما، بحسب وفا.

