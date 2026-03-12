أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن، في ظل التداعيات الخطيرة للصراع على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والجيوسياسية.

جاء ذلك خلال سلسلة اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إضافة إلى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، لبحث التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاتصالات، أدان عبد العاطي الاعتداءات الأخيرة، وعلى رأسها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة في سلطنة عُمان، إلى جانب الهجمات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، مؤكداً رفض مصر استمرار الاعتداءات الإيرانية وضرورة وضع حد فوري لها لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار المنطقة، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس.

كما رحب وزير الخارجية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي يدعو إلى وقف الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الراعية للقرار، الذي شدد على رفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية واعتبار هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الوزراء خلال الاتصالات أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة، داعين إلى تكثيف الجهود والاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لوقف الحرب ومنع اتساع نطاق التصعيد.

وشدد عبد العاطي على ضرورة بلورة رؤية شاملة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الدول الصديقة، مؤكداً أهمية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة لضمان حماية أمن وسيادة الدول العربية في مواجهة التحديات القائمة.