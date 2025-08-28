بعد هجوم روسيا على كييف.. زيلينسكي يدعو إلى فرض عقوبات على موسكو



وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا غداة الهجوم الروسي على كييف، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أكد عمدة كييف، اليوم الخميس، أن الهجوم الروسي الليلي على العاصمة الأوكرانية أسفر عن إصابة 38 شخصا بجروح، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مقاطعات غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

ووفقا للبيان الرسمي للدفاع الروسية، تعرضت عدة مناطق لهذه الهجمات، حيث دمرت 102 طائرة مسيرة منها 22 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، 21 طائرة فوق مقاطعة روستوف و21 مسيرة فوق مقاطعة سامارا، 18 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، 11 مسيرة فوق جمهورية القرم، 3 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج و3 مسيرات فوق مقاطعة ساراتوف، مسيرتان فوق مقاطعة فولجوجراد، مسيرة واحدة فوق بحر آزوف.