بعد رشقه بالحجارة والزجاج.. خروج الرئيس الأرجنتيني سالمًا من تجمع انتخابي

02:20 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

وكالات

خرج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سالما بعد تعرّضه الأربعاء، خلال مشاركته في تجمّع انتخابي، للرشق بحجارة وزجاجات من قبل متظاهرين مستائين من فضيحة فساد مفترضة في الدوائر المقرّبة منه.

وكان ميلي يتنقل في سيارة تابعة للرئاسة في ضاحية بوينوس أيرس في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر المقبل عندما راح متظاهرون يرشقونه بحجارة وزجاجات.

وقامت عناصر الأمن وأبعدوه من موقع الحادثة التي خرج منها سالما، وفقا للغد.

وتعرضت سيدة مؤيدة للرئيس لإصابة ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، سيارة الرئيس تتحرك وسط حشد من المتظاهرين الذي انقضوا عليها ورشقوها بالحجارة والزجاجات، بينما أكملت السيارة مسيرها مسرعة.

