غارات إسرائيلية تستهدف ثكنات ومواقع عسكرية في سوريا

10:23 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

غارات إسرائيلية تستهدف ثكنات ومواقع عسكرية في سوري

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصدر بالجيش السوري، الأربعاء، إن إسرائيل تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 3 مقاتلات إسرائيلية، شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامنا مع تحليق مروحية في الأجواء.

وأوضح المرصد، أن الغارات التي بلغ عددها قرابة 10، تركزت على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، فضلا عن قرية دير علي الدرزية في ريف دمشق الجنوبي، حيث تبعد نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي الذي وصل إليه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل قليل.

وأفاد المرصد، بأنه لم ترد أنباء مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء الغارات الإسرائيلية.

