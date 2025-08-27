مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: التقارير عن مجاعة بغزة مفبرك وتخفي الحقيقة

وكالات

نفى المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي داني دانون، الأربعاء، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، واصفا تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأنه "مفبرك" و"يخفي الحقيقة" عن الوضع في القطاع.

وزعم دانون، أن التقرير ساهم في تضخيم الأزمة لتصويرها على أنها "مجاعة"، نافياًوجود أي سياسة متعمدة لتقييد المساعدات.

وأكد دانون، أن إسرائيل تعمل بشكل وثيق مع منظمات دولية لإصلاح محطات مياه الشرب في غزة، مشيراً إلى أن ما بين 300 إلى 400 شاحنة مساعدات تدخل القطاع يومياً عبر المعابر.

ووصف المندوب الإسرائيلي، الحديث عن إغلاق هذه المعابر بأنه "مجرد أكاذيب" تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

ودعا دانون، إلى ممارسة ضغط دولي على من لديهم نفوذ لدى حماس للكشف عن مصير الأسرى في غزة، مؤكدا عزم إسرائيل على إعادة جميع الأسرى دون استثناء، مضيفا "لن يردعنا أحد عن تحقيق هذا الهدف".