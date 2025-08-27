وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية، الأربعاء، انعقاد محادثات بين إسرائيل وسوريا بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق "تاريخي" يسمح بإنهاء المطالبة السورية باستعادة هضبة الجولان المحتلة، مقابل نقل تبعية مزارع شبعا وجبل دوف "جبل روس" اللبنانيتين للسيادة السورية.

وذكرت البث العبرية، أن المحادثات بين تل أبيب ودمشق توقفت بعد الأحداث في منطقة الدروز بالسويداء، غير أنها أشارت إلى أن البلدين يؤكدان أن خيار "تبادل وإحلال الأراضي" مطروح ضمن المراحل اللاحقة من المباحثات، بعد الانتهاء من الاتفاق الأمني الذي يناقشانه هذه الأيام.

وقالت البث العبرية، إن إسرائيل درست الجدوى السياسية للخطوة المرتقبة، إذ يتطلب إقرارها موافقة 80 عضوا في الكنيست.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، أكد يوم الاثنين، أن دمشق وتل أبيب تجريان منقشات "بنية صادقة"، لكنه أشار إلى أنهما ليستا قريبتين من التوصل إلى صيغة نهائية.

وأعلنت القناة 12 العبرية، عن اقتراب سوريا وإسرائيل من لأول مرة من التوقيع على اتفاقية أمنية، بعد عقود من الصراع والحروب.

وكشفت القناة، أن من بين الأمور المقرر الاتفاق عليها نزع السلاح من الجولان السوري، فضلا عن منع إعادة بناء الجيش السوري، وكذا إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز.

وفي يوليو الماضي، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن سوريا تطالب بضم طرابلس اللبنانية مقابل التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل.