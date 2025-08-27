إعلان

الحوثيون: قصفنا مطار "بن جوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي

08:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين" يحيى سريع، الأربعاء، إن الجماعة اليمنية قصفت مطار اللد "بن جوريون" بصاروخ فرط صوتي وحققت العملية هدفها بنجاح.

وأشار سريع، إلى أن القوة الصاروخية للحوثيين نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2"، موضحا أن استهداف المطار جاء ردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأكد سريع، أن العالم اعترف بحجم ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من تجويع وحصار وعدوان يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة، مشيرا إلى ان الأمة العربية والإسلامية مكلفة دينيا وإنسانيا وأخلاقيا بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة.

يحيى سريع الحوثيين اليمن مطار اللد بن جوريون الاحتلال الإسرائيلي غزة
