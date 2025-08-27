إعلان

أمريكا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بهجوم على مدرسة كاثوليكية

06:34 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بهجوم على مدرسة كاثول

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 20 شخصا أُصيبوا بإطلاق نار داخل مدرسة "البشارة الكاثوليكية" بجنوب مينيابوليس صباح اليوم. بينما أعلنت وزارة العدل الأمريكية مقتل 3 أشخاص.

وأكدت مصادر للشبكة الأمريكية، وفاة منفذ الهجوم بعد أن أطلق النار على نفسه.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن سلطات إنفاذ القانون استجابت بشكل فوري مع الحادث في شارع 54 بين شارعي هارييت وجارفيلد. فيما أكدت الشرطة عدم وجود أي تهديد فعلي للجمهور.

وذكر مسؤول فيدرالي، أن منفذ الهجوم رجل كان يحمل بندقية، مشيرا إلى أن السلطات تواصل البحث عن أي أسلحة إضافية.

وأوضحت "سي بي إس نيوز"، أن إطلاق النار بدأ قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، في أثناء قدّاس لجميع المدارس في الثامنة والربع.

وانتشرت عدّة وكالات أمنية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الولاية وشرطة مينيابوليس في موقع الحادث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اطّلع بشكل كامل على عملية إطلاق النار المأساوية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا".

وأضاف ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجاب سريعا ومتواجد في موقع الهجوم، مؤكدا أن البيت الأبيض سيواصل متابعة "هذا الوضع المروع"، راجيا الأمريكيين بالانضمام إليه في الدعاء لجميع الضحايا.

