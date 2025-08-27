إعلان

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب سواحل تايوان

06:11 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

وكالات

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، وقوع زلزال، اليوم الأربعاء، بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر في منطقة شمال شرق سواحل تايوان.

وقالت الأرصاد الجوية، إن الزلزال وقع تحديدًا على بعد 22.1 كم شمال شرق قاعة مقاطعة ييلان، بعمق 112 كم.

كما وقعت صباح اليوم، هزات أرضية بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وبؤرته على عمق 66.8 كيلومترا، وفقًا لفرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن السكان شعروا بهزات أرضية بلغت شدتها 3 نقاط، وكان مركز الزلزال على بعد 276 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

