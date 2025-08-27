أسباب غلق إثيوبيا المفاجئ بوابات مفيض سد النهضة بعد 48 ساعة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب غلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة بعد فتحها بيومَين.

وقال شراقي، في تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن سبب غلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة بعد يومَين من فتحها منذ بداية موسم أمطار 2025، قد يكون لإجراء تجارب على مدى تقنية عمل البوابات، موضحًا أن شبكة عمل السد تعاني خللًا وتخبطًا في تشغيلها وإدارتها؛ لا سيما التوربينات التي تتطلب ضبطًا كليًّا لتشغيلها.

وأوضح شراقي أن الغلق أو الفتح لا يؤثر على السد العالي على الإطلاق؛ بل يقع التأثير على سد الروصيرص السوداني، الذي يبعد نحو 100 كم عن سد النهضة؛ حيث إن فتح بوابات المفيض يحدث حالة من عدم الاتزان في تشغيله.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: غلق بوابات مفيض سد النهضة مؤقت، ولن يتجاوز ساعات لتعاود إثيوبيا فتحها من جديد؛ نظرًا لاستمرار سقوط الأمطار على بحيرة السد التي تحتوي على 64 مليار متر مكعب من المياه.

وقال شراقي بشأن موعد وصول المياه المتدفقة إلى مصر خلال موسم أمطار 2025: من المتوقع أن تصل المياه خلال أسبوعَين من الآن إلى بحيرة السد العالي، موضحًا أن معدل كمية المياه المتدفقة من السد يوميًّا تتراوح بين 500:400 مليون متر مكعب.

وفتحت إثيوبيا 2- 4 بوابات من المفيض العلوي يوم 24 أغسطس الجاري، ويحتوى مخزون سد النهضة على أقل من 64 مليار م3، ويمر السد بمرحلة تجارب في تشغيل بوابات المفيض والتوربينات التي تم تركيبها .

