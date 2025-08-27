إعلان

القوات الأمنية الإيرانية تقتل 13 مسلحا في جنوب شرق إيران

12:47 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

القوات الأمنية الإيرانية

طهران – د ب أ

قتلت القوات الأمنية الإيرانية اليوم الأربعاء 13 مسلحا في ثلاث عمليات منفصلة بجنوب شرق البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وجاء في بيان التلفزيون إن ثمانية قتلى كانوا ضمن مجموعة قتلت خمسة من رجال الشرطة الجمعة الماضية، أثناء قيامهم بدورية.

واتهمت وسائل إعلام إيرانية جماعة جيش العدل، التي تصف نفسها بأنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق لأقلية البلوش العرقية، بأنها وراء مقتل رجال الشرطة.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الاشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمسلحين في ثلاث مدن مختلفة في محافظتي سيستان وبلوشستان.

وأوضح التلفزيون أنه تم احتجاز المزيد من المسلحين في العملية، ولكن لم يتم الكشف عن عدد المحتجزين، مضيفا أن أفراد من الشرطة والحرس الثوري الإيراني شاركوا في العملية.

