إيران: الاتصالات مع الطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة



وكالات

أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إجراء اجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث أمس في جنيف، مؤكدا أن الاتصالات بين طهران والطرف الأوروبي ستستمر خلال الأيام المقبلة.

وقال بقائي: "عُقد اليوم في جنيف اجتماع بحضور ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثلاث دول أوروبية وبمشاركة نائب المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "أُجريت هذه المفاوضات في إطار سياسة إيران لاستخدام جميع القدرات الدبلوماسية من أجل ضمان المصالح الوطنية."

وأكد بقائي: "في الأسابيع الأخيرة، ادعت الدول الأوروبية اللجوء إلى آلية استعادة عقوبات مجلس الأمن "آلية الزناد"، حيث أكدت إيران في مواقفها المبدئية: بناء على أسباب قانونية وقضائية واضحة، الدول الأوروبية الثلاث لا تملك مثل هذا الحق، وفي حالة اتخاذ مثل ذلك الإجراء، فستكون العواقب على عاتق تلك الدول نفسها".

وأضاف: "في هذا الاجتماع، تم شرح موقف إيران بشأن ضرورة رفع العقوبات والحفاظ على الحقوق النووية بشكل شفاف، كما تم التأكيد على مسؤوليات الأطراف الأوروبية."

وأكد أن "موقف كلا الطرفين واضح، تم التوضيح للأطراف الأوروبية بشكل جيد ما هي مسؤولياتهم، تم شرح رأي إيران سواء في مجال رفع العقوبات أو فيما يتعلق بحقوقها النووية للطرف الآخر."

وأضاف: "من المقرر أن تستمر الاتصالات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن يؤدي هذا المسار إلى صيانة مصالح وحقوق الشعب الإيراني"، وفقا لروسيا اليوم.