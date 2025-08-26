إعلان

"أدّى لمقتل 5 جنود إسرائيليين".. مشاهد لكمين نفّذته المقاومة في يوليو

07:14 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشاهد لأحد الكمائن التي تم تنفيذها يوم 7 يوليو الماضي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داوود".

وتوثق المشاهد، عملية استهداف قوة تابعة لكتيبة "نتساح يهودا" التابعة للواء كفير بجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة نحو 20 آخرين.

وأظهرت المشاهد، عمليات الإعداد والتجهيز للكمين الذي تم تنفيذه في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بالقرب من معبر "إيريز" الإسرائيلي.

وذكرت كتائب القسام، خلال الفيديو، أن الكتيبة الإسرائيلية المستهدفة تعرضت لعدد من "الضربات القاتلة" في وقت سابق من تنفيذ الكمين.

وأوضحت القسام، أن مقاتليها عملوا على تنفيذ الكمين وإعداده قبل 12 ساعة من تفجير العبوات الناسفة.

وبيّنت المشاهد، لحظة تفجير العبوة الأولى في قوة إسرائيلية منفصلة، قبل قدوم قوة إنقاذ إسرائيلية إلى المنطقة لنجدة المصابين، قبل أن يقوم مقاتلو المقاومة الفلسطينية بتفجير العبوة الثانية.

كما وثّقت المقاومة عمليات إجلاء المصابين باستخدام مشاهد من كاميرات الجنود الإسرائيليين.

كتائب القسام حركة حماس حجارة داوود نتساح يهودا
