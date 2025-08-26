إعلان

آيزنكوت: الإسرائيليون يؤيدون إبرام صفقة لكن نتنياهو يخشى فقدان منصبه

05:56 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته يخشون فقدان مناصبهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن متظاهرين يغلقون شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن آلاف الإسرائيليين يتجهون بمسيرة لمقر الحكومة بالقدس حيث ينعقد اجتماع المجلس الأمن والسياسي المصغر.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة الاحتلال على بعد خطوة من نسف مساعي إنجاز صفقة، مشيرة إلى أن مئات آلاف الإسرائيليين شاركوا في احتجاجات اليوم عمت أنحاء إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو صفقة غزة احتلال غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها