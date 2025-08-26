آيزنكوت: الإسرائيليون يؤيدون إبرام صفقة لكن نتنياهو يخشى فقدان منصبه

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته يخشون فقدان مناصبهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن متظاهرين يغلقون شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن آلاف الإسرائيليين يتجهون بمسيرة لمقر الحكومة بالقدس حيث ينعقد اجتماع المجلس الأمن والسياسي المصغر.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة الاحتلال على بعد خطوة من نسف مساعي إنجاز صفقة، مشيرة إلى أن مئات آلاف الإسرائيليين شاركوا في احتجاجات اليوم عمت أنحاء إسرائيل.