أردوغان: ندافع بأقوى شكل عن حقوق غزة وقضيتها العادلة

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدافع بأقوى شكل عن حقوق غزة، وقضيتها العادلة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان القول: "ندافع بأقوى شكل عن حقوق غزة وقضيتها العادلة عبر الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية (مع زعماء ومسؤولين في العالم) والاجتماعات الدولية إلى جانب مساعداتنا الإنسانية التي تجاوزت 102 ألف طن".

وشدد على أن "تركيا تدافع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، ولا تترك أشقاءها بغزة وحدهم أبدا في مواجهة مظالم إسرائيل الدنيئة"، مضيفا أن "تركيا هي الملاذ الأكثر أمانا لإخوتنا خارج حدودنا حين يواجهون الشدائد".

وأكد الرئيس التركي على دعم تركيا إرساء السلام الدائم في المنطقة بأكملها وحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية، كما تطرق إلى الأوضاع في سوريا، وقال إن "تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لجميع الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح".