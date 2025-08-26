إعلان

الخارجية القطرية: على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليًا

02:22 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ماجد الأنصاري

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، التزام بلاده بجهود الوساطة حتى نهاية الحرب، مرحبًا بكل الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وقال الأنصاري في تصريحات صحفية إن الدوحة "تُهيب بالمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن مكان انعقاد المفاوضات "لا يهم مصر أو قطر"ْ.

وأوضح أن "ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل وأن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق"، وأضاف: "على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليًا، ويبدو أنها لا تريد ذلك".

وأشار الأنصاري إلى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض "يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد رد إسرائيلي رسمي، لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل".

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بالقول إن بلاده "تتواصل مع جميع الأطراف سعيًا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار".

يذكر أن حماس قد وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، فيما لم تكشف إسرائيل حتى الآن عن موقفها حيال المقترح ذاته الذي طالبت به مسبقًا.

ماجد الأنصاري إسرائيل وزارة الخارجية القطرية
