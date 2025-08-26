إعلان

حريق ضخم في ميناء بألمانيا يتسبب بانفجارات وإصابات (صور- فيديو)

02:14 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

حريق ضخم في ميناء بألمانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اندلع مساء الاثنين حريق في أحد المستودعات داخل ميناء هامبورج بألمانيا، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز مضغوط تحتوي على غاز أكسيد النيتروز.

النيران امتدت إلى مستودع آخر وأشعلت عدة حرائق صغيرة بمحيط المنطقة، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في مركبة متوقفة داخل المستودع.

وأكدت السلطات إصابة ثلاثة أشخاص جراء تطاير حطام معدني على الطريق السريع A1 المجاور، دون معلومات دقيقة حول حالتهم الصحية حتى الآن. وتم إغلاق الطريق السريع بشكل كامل بين نورديرإلب وموورفليت خشية وقوع أضرار إضافية.

وتسبب الحريق في تصاعد سحابة دخانية كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة فوق حي فيديل، ترافقها أصوات انفجارات متكررة.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في هامبورغ، لورنز هارتمان، إن مركبات الطوارئ تضررت نتيجة الشظايا، ما أجبر الفرق على الانسحاب مئات الأمتار قبل استئناف جهود الإطفاء.

الواقعة تسببت أيضاً في ازدحام مروري شديد على الطريقين السريعين A1 وA7، في حين أعلنت إدارة ميناء هامبورج (HPA) أن حركة القطارات والملاحة البحرية لم تتأثر بالحادثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق ميناء بألمانيا انفجارات انفجار أسطوانات غاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
وسط ترقب السوق.. توقعات عالمية ومحلية لقرار المركزي لسعر الفائدة الخميس
مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها