حريق ضخم في ميناء بألمانيا يتسبب بانفجارات وإصابات (صور- فيديو)

وكالات

اندلع مساء الاثنين حريق في أحد المستودعات داخل ميناء هامبورج بألمانيا، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز مضغوط تحتوي على غاز أكسيد النيتروز.

النيران امتدت إلى مستودع آخر وأشعلت عدة حرائق صغيرة بمحيط المنطقة، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق بدأ في مركبة متوقفة داخل المستودع.

❗️🇩🇪 - A massive fire erupted in a warehouse in Hamburg’s Veddel district near Müggenburger Straße, sparked by a burning car in a shipping company’s facility.



Explosions from nitrous oxide cylinders sent metal debris flying, injuring three people, including a woman in a related… pic.twitter.com/LCPP1EQE1R — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 25, 2025

وأكدت السلطات إصابة ثلاثة أشخاص جراء تطاير حطام معدني على الطريق السريع A1 المجاور، دون معلومات دقيقة حول حالتهم الصحية حتى الآن. وتم إغلاق الطريق السريع بشكل كامل بين نورديرإلب وموورفليت خشية وقوع أضرار إضافية.

وتسبب الحريق في تصاعد سحابة دخانية كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة فوق حي فيديل، ترافقها أصوات انفجارات متكررة.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في هامبورغ، لورنز هارتمان، إن مركبات الطوارئ تضررت نتيجة الشظايا، ما أجبر الفرق على الانسحاب مئات الأمتار قبل استئناف جهود الإطفاء.

🔥 Update Hamburg-Veddel:

Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.



👉 Verletzte bestätigt

👉 A1 zwischen Norderelbe & Moorfleet voll gesperrt, lange Staus

👉 Polizei & Nina-App warnen vor Rauch#Hamburg #Großbrand #A1 #Veddel pic.twitter.com/nevMNjJsvu — Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) August 25, 2025

الواقعة تسببت أيضاً في ازدحام مروري شديد على الطريقين السريعين A1 وA7، في حين أعلنت إدارة ميناء هامبورج (HPA) أن حركة القطارات والملاحة البحرية لم تتأثر بالحادثة.