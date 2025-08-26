أستراليا تطرد السفير الإيراني وتتهم طهران بمعاداة السامية.. وإيران ترد

وكالات

اتهم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الثلاثاء، إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية على الأقل في البلاد، معلناً طرد السفير الإيراني في كانبيرا نتيجة لذلك.



وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي إن لدى وكالة التجسس الأسترالية "معلومات استخباراتية موثوقة" تشير إلى أن طهران ربما وجهت المزيد من الهجمات، إلى جانب الهجوم الذي وقع في سيدني وآخر في ملبورن العام الماضي.

وأكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن سفارة كانبيرا في طهران أوقفت عملياتها، وأُبلغ السفير الإيراني أحمد صادقي بقرار الطرد، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها أستراليا مثل هذه الخطوة.

وصرح ألبانيز: "كانت هذه أعمال عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، والحكومة الأسترالية تتخذ إجراءات قوية وحاسمة ردًا على ذلك"، ولم يصدر رد فوري من المسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، قال مايك بيرجيس، المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، إن طهران تقف وراء هجمات الحرق العمد التي استهدفت مطعم لويس كونتيننتال كيتشن في سيدني ومعبد أداس إسرائيل في ملبورن، مرجحاً وجود "هجمات أخرى" على أهداف يهودية.

وأضاف: "كشف تحقيقنا الدقيق عن روابط بين الجرائم المزعومة وقادة في الحرس الثوري الإيراني، الذي استخدم شبكة معقدة من الوكلاء لإخفاء تورطه."

وأعلن ألبانيز أن الحكومة الأسترالية ستصدر تشريعاً لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس الرد على قرار أستراليا طرد سفيرها، مؤكداً أن "الاتهامات مرفوضة تماماً"، وأضاف: "أي فعل له ردة فعل بطبيعة الحال، ونعلم أن معاداة السامية سياسية أوروبية والتاريخ شاهد على ذلك."