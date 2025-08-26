

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن مصابين ومعتقلين بين الفلسطينيين.

وفي بلدة عرابة جنوبي جنين، طالت الحملة الإسرائيلية عشرات المنازل الفلسطينية، وأسفرت عن احتجاز أكثر من 50 شخصا، بينهم الأسير المحرر محمد العارضة، أحد أبطال عملية نفق الحرية.

وحولت قوات الاحتلال إحدى الصالات إلى مركز تحقيق ميداني، إذ أجرت عمليات استجواب واسعة مع المحتجزين، فيما شهدت المنازل المستهدفة عمليات تفتيش دقيقة وتخريب واسع للممتلكات، رافقتها اعتداءات من قبل قوات راجلة.

وبحسب مصادر محلية أفرجت قوات الاحتلال في وقت لاحق عن غالبية المحتجزين بعد ساعات من التحقيق الميداني، وأبقت على اعتقال 4 شبان، قبل أن تنسحب من البلدة.

وتأتي هذه الحملة في إطار سياسة إسرائيلية متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، تقوم على المداهمات الليلية والاعتقالات الجماعية، والتي تطال قيادات ونشطاء وأسرى محررين، وتخلّف أضراراً مادية ومعنوية كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ونفذت حملة مداهمات واسعة طالت عددا من الأحياء والمخيمات في المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف وتعزيزات دفعت بها إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت مخيمات بلاطة وعسكر والعين، إضافة إلى منطقة بلاطة البلد والجبل الشمالي والضاحية، حيث أجرت عمليات تفتيش واسعة للمنازل رافقها تفتيش دقيق وعمليات تخريب محدودة في بعض الممتلكات.

وخلال الحملة، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان؛ 3 من مخيم بلاطة، وشابا من مخيم العين، وآخر من منطقة الضاحية، إضافة إلى شابين من بلاطة البلد، وآخر في منطقة الضاحية قبل أن تنسحب من المدينة في ساعات الصباح الأولى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، ونشرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء، وسط انتشار مكثف للجنود.

ونفذت القوات سلسلة مداهمات استهدفت عددا من المنازل، إذ أجرت عمليات تفتيش دقيقة، وعبثت بمحتويات بعض المنازل، وسط حالة من القلق والخوف بين الأهالي.

وخلال الاقتحام، أجرى جنود الاحتلال تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان في الأحياء المستهدفة، قبل أن ينسحبوا من المدينة دون تسجيل أي حالات اعتقال.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم طفلان من دير أبو مشعل، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت العديد من المنازل، وعبثت في محتوياتها.

في السياق، أصيب شاب فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمالي طولكرم وشنت مداهمات في حين أطلق جنود الاحتلال الرصاص في محيط الأطراف الشمالية لمخيم نور شمس.

ويأتي هذه الاقتحامات في سياق سلسلة مداهمات متكررة تشهدها مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي غالباً ما تترافق مع عمليات تخريب وتفتيش ومداهمات ليلية تطال المنازل وتثير حالة من التوتر بين السكان، وفقا للغد.