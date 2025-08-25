بغداد تدعو السعودية إلى الإفراج عن سجناء عراقيين بها

بغداد - (د ب أ)

دعا العراق اليوم الاثنين السلطات السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية.

وسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جدة رسالة رسمية تضمنت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية وضرورة التزام الجميع بالقوانين المرعية في المملكة وكذلك بالتعليمات التي تخص مناسك ومراسم الحج والعمرة، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وعبّر الوزير العراقي عن حرص الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة الخارجية، على متابعة هذا الملف بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.

وحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وضرورة عقد اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين العراق والسعودية في أقرب وقت ممكن لما لها من دور في ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق.