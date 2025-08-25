وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على استقالة نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، والتي جاءت إثر جدل سياسي حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل داخل جلسة حكومية في لاهاي.

وقال ساعر في تصريحاته إن "على أوروبا أن تختار بين إسرائيل وحماس"، مشدداً على أن أي خطوة ضد إسرائيل تصب مباشرة في مصلحة ما وصفه بـ"المحور الجهادي في الشرق الأوسط".

وكان فيلدكامب قد أعلن الجمعة استقالته من منصبه، موضحاً في بيان أنه لم يعد في موقع يسمح له باتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل". وجاء قراره عقب إخفاقه في إقناع مجلس الوزراء بالمضي قدماً في فرض مزيد من العقوبات على تل أبيب، وفق ما أوردته وسائل إعلام هولندية.

وفي تطور لافت، استقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية المنتمين إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" تضامناً مع موقف وزير الخارجية المستقيل. وذكرت قناة NOS أن المستقيلين شملوا نائب رئيس الوزراء بالإنابة إيدي فان هيوم، ووزيري الداخلية والتعليم بالإنابة جوديث أوترمارك وإيبو بروينز، إضافة إلى وزير الصحة بالإنابة دانيال يانسن، وأربعة وزراء آخرين.

وتأتي هذه الأزمة السياسية في هولندا بعد أقل من شهر على قرار أمستردام اعتبار وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد "شخصين غير مرغوب فيهما"، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.