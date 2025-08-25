إعلان

أمريكا تسجل أول حالة إصابة بشرية بدودة آكلة للحم

12:12 م الإثنين 25 أغسطس 2025

دودة آكلة للحم

وكالات

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تسجيل أول إصابة بشرية في الولايات المتحدة بداء الدودة الحلزونية الطفيلية آكلة اللحم، وهي حالة مرتبطة بالسفر إلى دولة تشهد تفشياً للمرض.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، آندرو جي. نيكسون، في تصريح عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز، أن السلطات الصحية في ولاية ماريلاند بالتعاون مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أجرت الفحوص اللازمة على المريض، لتثبت النتائج في 4 أغسطس إصابته بالعدوى.

وأوضح نيكسون أن الحالة تتعلق بمريض عاد مؤخراً من السلفادور، حيث ينتشر المرض حالياً.

دودة آكلة للحم أمريكا أول حالة إصابة
