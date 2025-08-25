إعلان

بعد استقالته من الحكومة.. وزير خارجية هولندا يوجه رسالة حادة لنتنياهو

11:06 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

وزير الخارجية الهولندي

وكالات

وجه وزير الخارجية الهولندي المستقيل، كاسبار فيلدكامب، رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر القناة الـ 12 الإسرائيلية، مؤكدًا العملية العسكرية في مدينة غزة تضر بأمن إسرائيل.

وانتقد وزير خارجية هولندا المستقيل حكومة نتنياهو، خلال تصريحاته اليوم، العملية في مدينة غزة وتصرفات مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر، مشددًا على أنه يجب إنهاء الحرب في القطاع لانها كانت دفاعية ومبررة في بدايتها.

ويوم الجمعة الماضية، استقال كاسبر فيلدكامب، بعد أن قوبلت محاولاته لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بالعرقلة من قبل أعضاء حكومته.

وقال فيلدكامب للإعلام، إنه كان يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية، على الرغم من أن نقاشًا برلمانيًا استمر 5 ساعات أوضح أن الحكومة المؤقتة منقسمة، وأن فيلدكامب لم ينسق رغباته مع باقي أعضاء مجلس الوزراء. ولم ترغب أحزاب BBB وVVD بشكل خاص في تجاوز الإجراءات القائمة بالفعل.

وقبل الملك فيليم ألكسندر، استقالة فيلدكامب وأعضاء في الحكومة منتمين إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد"، بعد إخفاقهم في التوافق على إجراءات ضد إسرائيل.

