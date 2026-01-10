إعلان

سوريا: تمديد إغلاق مطار حلب الدولي حتى إشعار آخر

كتب : محمود الطوخي

07:30 م 10/01/2026

مطار حلب

مددت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية "حتى إشعار آخر"، في ضوء المستجدات الراهنة وحرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية وضمان أمن العمليات التشغيلية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء "احترازي ومؤقت"، ويأتي لحين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية، مع التعهد بإصدار تحديثات رسمية فور اتخاذ قرار باستئناف الحركة.

ويأتي القرار الأمني بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت الثلاثاء بين القوات الكردية "قسد" والحكومية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، تبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها، وأدت إلى نزوح 155 ألف شخص بحسب محافظ حلب.

وتجري هذه التطورات الميدانية على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ توقيع اتفاق في مارس الماضي، نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

مطار حلب سوريا الطيران السوري

