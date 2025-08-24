وكالات

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن الجيش الباكستاني يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني، وحارسا قويا للصداقة والتعاون بين الصين وباكستان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عقب اجتماع رفيع المستوى بين وانج يي والماريشال سيد عاصم منير، قال الوزير الصيني إن الجيش الباكستاني كان دائمًا داعما قويا لتنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين قيادتي البلدين، بحسب وكالة اسوشيتد برس الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف أن تعزيز العلاقات الصينية ـ الباكستانية في وقت يسوده عدم اليقين العالمي يُعد مفيدا للغاية للسلام والاستقرار الإقليميين، مشددا على أن الصين لطالما أولت باكستان أولوية قصوى في دبلوماسيتها الإقليمية.

وأشار وانج يي إلى أنه رغم الظروف الصعبة، فقد أصبح الرابط بين الصين وباكستان أكثر متانة، حيث أسستا تقليدا راسخا من الصداقة الوثيقة، وأكد أن الصين ستواصل تقديم الدعم الكامل لباكستان في حماية سلامتها الإقليمية وأمنها الوطني، كما رحب بالدور البارز لباكستان في الشؤون العالمية.

من جانبه، قال الماريشال سيد عاصم منير إن الصين ما تزال "الأخ الحديدي" لباكستان، وإن البلدين وقفا دائما جنبا إلى جنب في أوقات الفرح والشدة، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وباكستان صلبة كالصخر، وأن الحفاظ على علاقات ودية مع الصين يُمثل موقفا موحدا لدى الأمة الباكستانية بأكملها.