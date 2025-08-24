إعلان

كندا تعتزم تزويد أوكرانيا بمسيرات ومركبات مدرعة في حزمة أسلحة ضخمة

06:39 م الأحد 24 أغسطس 2025

مارك كارني

كييف - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني اليوم الأحد خلال زيارة إلى كييف أن بلاده ستزود أوكرانيا بحزمة أسلحة جديدة ضخمة، متعهدا بتقديم مركبات مدرعة وطائرات مسيرة وذخيرة وإمدادات طبية لتعزيز دفاع البلاد ضد روسيا.

وفي بيان، قالت الحكومة الكندية إن الحزمة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في قمة مجموعة السبع في يونيو، ومن المقرر تسليمها الشهر المقبل، تبلغ قيمتها ملياري دولار كندي (1.4 مليار دولار)، ومع ذلك فإن وسائل الإعلام الأوكرانية قدرت قيمتها بمليار دولار كندي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار كارني أيضا إلى أن القوات الكندية يمكن أن تشارك في تأمين اتفاق سلام مع روسيا.

ووافقت العديد من الدول بالفعل على نشر قوات في أوكرانيا لمنع وقوع عدوان روسي جديد في حالة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكرت تقارير إعلامية أن كارني أكد أيضا أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات موثوقة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن الوثوق به.

