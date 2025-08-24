إخراج سكين طوله 15 سم من رأس طفلة عمرها 3 سنوات بالصين |صور

وكالات

أفادت صحيفة "South China Morning Post" الصينية، أن مقطع فيديو صادم انتشر على نطاق واسع في الصين، يظهر أماً تسير بهدوء ممسكة بيد طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، بينما تغرز في رأس الأخيرة سكين فاكهة بطول 15 سنتيمتراً.

ووفق الصحيفة، وقعت الحادثة في 15 أغسطس بمستشفى دونجتشوان الشعبي في مدينة كونمينغ، مقاطعة يونان، حيث التقط أحد المارة المشهد المروّع للأم وابنتها عند دخول المستشفى وكأن شيئاً لم يحدث.

وأوضحت التقارير أن الأم، ولقبها "هو"، كانت في البداية تزعم أن السكين أصاب طفلتها عن طريق الخطأ أثناء تغيير ملاءة السرير، لكن لاحقاً كشفت لموظفي المستشفى أنها حاولت "تخويف" ابنتها أثناء نوبة غضب، فأصابت رأسها عن غير قصد.

وقد استقرت الشفرة في جمجمة الطفلة فوق أذنها اليمنى مباشرة، في حين فشلت الأم في نزعها، لتقرر مرافقة طفلتها سيراً إلى المستشفى بدلاً من الاتصال بالإسعاف.

ونجح الأطباء في إزالة السكين وإنقاذ حياة الطفلة التي لا تزال في وضع مستقر، فيما اعتبرت الشرطة الحادث "عرضياً" دون وجود نية إجرامية.

وأوضح طبيب صيني للصحيفة أن نجاة الطفلة تعود إلى ليونة جمجمتها، مشيرًا إلى أن أي محاولة متهورة لسحب السكين كانت ستؤدي إلى كارثة.