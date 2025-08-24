خامنئي: لن نرضخ لأي ضغوط أمريكية تستهدف إخضاع إيران

وكالات

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن طهران ستقف بقوة في مواجهة أي خطوات أمريكية تستهدف إخضاع البلاد وإجبارها على الاستسلام.

وقال خامنئي في تصريحات إعلامية اليوم، إن "العدو أدرك، من خلال صمود إيران وهزيمته القاسية في الحرب، أنه لا يمكن إرغامنا على الخضوع لإملاءاته".

وأضاف أن بعض الدول الغربية اجتمعت في إحدى العواصم الأوروبية في اليوم الثاني من اندلاع الحرب بهدف البحث عن بديل للجمهورية الإسلامية الإيرانية.