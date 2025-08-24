إعلان

بالفيديو.. أطباء في إيطاليا يلقون أدوية إسرائيلية بالقمامة احتجاجا على حرب غزة

11:38 ص الأحد 24 أغسطس 2025

أطباء يثيرون الجدل في إيطاليا

روما – وكالات

أقدم عدد من الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في إيطاليا على التخلص من أدوية إسرائيلية بإلقائها في القمامة، في خطوة قالوا إنها احتجاج على الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

الحملة بدأت داخل مستشفى مجتمعي في منطقة براتوفيكيو ستيا قرب مدينة أريتسو بإقليم توسكانا، حيث ظهرت الطبيبة ريتا سيجانتيني والممرضة جوليا تشيكاتشي في مقطع مصور وهما ترتديان الزي الرسمي أثناء رمي منتجات شركة "تيفا" الإسرائيلية للأدوية.

السلطات الصحية في إقليم توسكانا أعلنت فتح تحقيق داخلي في الحادثة، بينما دعا نواب من حزب "فورتسا إيطاليا" إلى فرض عقوبات تأديبية على الطبيبة والممرضة.

في المقابل، طالبت الجمعية الطبية اليهودية في إيطاليا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العاملتين، معتبرة الواقعة جزءًا من "مناخ معادٍ للسامية" آخذ في الاتساع داخل المؤسسات الأوروبية.

أدوية إسرائيلية القمامة حرب غزة الأطباء وموظفي الرعاية الصحية التجويع
