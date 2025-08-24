روما – وكالات

أقدم عدد من الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في إيطاليا على التخلص من أدوية إسرائيلية بإلقائها في القمامة، في خطوة قالوا إنها احتجاج على الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

الحملة بدأت داخل مستشفى مجتمعي في منطقة براتوفيكيو ستيا قرب مدينة أريتسو بإقليم توسكانا، حيث ظهرت الطبيبة ريتا سيجانتيني والممرضة جوليا تشيكاتشي في مقطع مصور وهما ترتديان الزي الرسمي أثناء رمي منتجات شركة "تيفا" الإسرائيلية للأدوية.

Doctors and healthcare workers in Italy have launched a campaign to throw Israeli medicines into the trash in response to the siege and starvation in the Gaza Strip by the Israeli army. pic.twitter.com/4zHGKctGuu — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 22, 2025

السلطات الصحية في إقليم توسكانا أعلنت فتح تحقيق داخلي في الحادثة، بينما دعا نواب من حزب "فورتسا إيطاليا" إلى فرض عقوبات تأديبية على الطبيبة والممرضة.

في المقابل، طالبت الجمعية الطبية اليهودية في إيطاليا باتخاذ إجراءات عاجلة ضد العاملتين، معتبرة الواقعة جزءًا من "مناخ معادٍ للسامية" آخذ في الاتساع داخل المؤسسات الأوروبية.

