وكالات

حذر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من خطورة تسريب ما يدور في الاجتماعات المغلقة للمجلس الأمني، والتي تناقش خطة احتلال غزة.

وقال كاتس، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد، إن هذه التسريبات التي نشرتها بعض المواقع الإسرائيلية "تضعف معنويات الجنود"، مشيراً إلى النقاش الحاد الذي دار بين رئيس أركان الجيش، إيال زامير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نشرت أمس السبت تفاصيل من اجتماع المجلس الأمني الذي عُقد الخميس الماضي، بحضور رئيس الوزراء ورئيس الأركان وكبار مسؤولي الدفاع ورؤساء كتل الائتلاف، وشهد مشادة كلامية بين وزير المالية ورئيس الأركان.

ووفق التقرير، فقد اندلعت مواجهة غير مألوفة خلال النقاش بين رئيس الأركان إيال زامير وسموتريتش، وازدادت حدتها مع اقتراب الاجتماع من نهايته.

وبحسب القناة، جاء الخلاف بعد سؤال وُجّه إلى زامير حول "المدة الزمنية المطلوبة لاحتلال غزة بالكامل"، حيث أجاب قائلاً: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق إخلاء السكان، ولا نعرف مدى تعاونهم، ولا ما هي الإجراءات التي سنتخذها، ومن الصعب تحديد جداول زمنية دقيقة".

ورد سموتريتش قائلاً: "لقد كلفناك بتنفيذ إجراء سريع، ومن لا يُخلي مكانه، لا تعطه ماءً ولا كهرباء، دعه يموت جوعاً أو يستسلم. هذا ما نريده وأنت قادر على فعله".

وانضم إليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قائلاً: "ماذا؟ هل أنت خائف؟"

في المقابل، رد رئيس الأركان بحدة: "نحن نعمل في أماكن أخرى، في خان يونس ورفح. أنتم لا تفهمون شيئاً، لا تعرفون ما هي الكتيبة أو اللواء. الأمر يتطلب وقتاً".

وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء قاطع النقاش متجاهلاً المشادة، وقال: "الرئيس ترامب يمنحنا كل الدعم، لكن ليس لدينا وقت غير محدود. الحديث عن ستة أشهر غير واقعي، فترامب يريد تحركاً سريعاً وحاسماً، ولا يريد إطالة أمد الحرب".