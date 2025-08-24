تحرك شاحنات المساعدات من معبر رفح تمهيدا لدخول قطاع غزة



وكالات

بدأت قبل قليل تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

ومن بين الشاحنات 19 شاحنة إماراتية تضم مواد غذائية متنوعة، إلى جانب عدد من الشاحنات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أنه لليوم الحادي والعشرين تواصلت عمليات دخول المساعدات الإنسانية عبر البوابة الجنوبية لمعبر رفح البري من الجانب المصري.

وتحركت الشاحنات الإماراتية نحو معبر كرم أبو سالم لتخضع للتفتيش، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كثيرا ما يعيد شاحنات ضمن سياسة التعنت المستمرة.

وتحرص السلطات المصرية على مواصلة الضغط على إسرائيل لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، في ظل حالة التجويع الممنهج التي يفرضها جيش الاحتلال على سكان غزة، وفقا للغد.