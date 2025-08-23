يُرجّح انتماؤها لإسرائيل.. إيران: القضاء على خلية إرهابية شرقي البلاد

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، القضاء على خلية إرهابية ومقتل 6 من أفرادها وإلقاء القبض على 2 آخرين.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأن مديرية الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، أحبطت اليوم السبت إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية في الجزء الشرقي من إيران، حيث تم القضاء على المجموعة الإرهابية المسؤولة عنها بالكامل.

ووفقا لمديرية الأمن، دخلت هذه المجموعة الإرهابية، المجهزة بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، لإيران من الحدود الشرقية في الأيام الأخيرة، وكانت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة.

وقالت إن الإرهابيين غير إيرانيين، وكانوا مسلحين بأسلحة مثل قاذفات "أر بي جي 7" الليزرية، ورشاشات "إم4" و"إم16" الأمريكية، وقنابل يدوية، وقاذفات قنابل يدوية، وسترات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكمية كبيرة من أنواع مختلفة من الذخائر، وقذائف "أر بي جي" مضادة للأفراد، بالإضافة إلى الأسلحة المذكورة، عُثر بحوزة الإرهابيين على عدة مركبات ودراجات نارية ومعدات وإمدادات أخرى ذات صلة.

وقالت مديرية الأمن، إنه وفقا للمعلومات الواردة، كان هدف هذا الفريق الإرهابي مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأكدت أن هدف الإرهابيين المقصود هو نفس نوع الأهداف العسكرية التي هاجمها "النظام الصهيوني" في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وهو ما يكشف، بالإضافة إلى وثائق أخرى موجودة، عن "الطبيعة الصهيونية للفريق الإرهابي الذي تم تدميره".

وأوضحت أن نوعية الدورات العسكرية الخاصة التي خضع لها الإرهابيون، والتدريبات التي أُجريت على نموذج المركز الحيوي المذكور، تُشير جميعها إلى النماذج التعليمية والعملياتية لجهاز الموساد، والتي اكتُشفت نماذج مشابهة لها سابقًا.

وأشارت إلى أنه خلال عملية المداهمة الأمنية حظي عناصر الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان، خلال مرحلة تحديد هوية الإرهابيين وكشف خيوط المؤامرة، بمساعدة أبناء المنطقة، وخلال مداهمة مخبأ الإرهابيين، حظوا بحضور ودعم الحرس الثوري وقيادة شرطة المحافظة.

وأضافت خلال تبادل إطلاق نار كثيف مع الإرهابيين، قُتل ستة إرهابيين مرتزقة وأُلقي القبض على اثنين. كما أُصيب عنصران من عناصر الأمن الإيراني، وعنصر من قوات الأمن الداخلي.