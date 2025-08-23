الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في حادث عملياتي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي، دون أن يحدد موقع الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً مصادر محلية، أن جنديًا إسرائيليًا قتل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك خلال عملية لحركة المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.

وقالت وسائل الإعلام في خبر عاجل نشرته منذ قليل، إن الإعلام الإسرائيلي وصف الواقعة بـ "حدث أمني صعب" بعد قيام المقاومة بتفجير عبوة ناسفة في تجمع لجنود الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع كتائب الأقصى لواء العامودي، مشاهد لقصف التجمعات والآليات الإسرائيلية شمال مدينة خان يونس بخوفائف الهاون يوم أمس الجمعة.