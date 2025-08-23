زلزال بقوة 6 درجات يقع قبالة ساحل السلفادور

(أ ب)

ضرب زلزال قوي المحيط الهادئ قبالة ساحل جواتيمالا والسلفادور صباح اليوم السبت، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وجرى تسجيل زلزال بقوة 6 درجات الساعة 0414 صباحا على عمق 10 كيلومترات، ووقع مركزه على مسافة 81 كيلومترا جنوب غرب أكاجوتلا بالسلفادور و 107 كيلومترات جنوب جنوب شرق بورتو سان خوسيه في جواتيمالا.

وتعد أكاجوتلا الميناء التجاري الرئيسي في السلفادور، وتستخدمه أيضا السفن السياحية. أما بورتو سان خوسيه، فهي أكبر مدينة على ساحل جواتيمالا على المحيط الهادئ.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار مادية، أو خسائر بشرية.