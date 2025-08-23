ثوران بركان كيلاويا في هاواي مرة أخرى

(د ب أ)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم السبت، أن بركان كيلاويا في هاواي ثار من جديد، وأطلق حمما بركانية من فتحة شمالية بطول حوالي 300 متر.

وأضافت الهيئة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أن الفتحة الجنوبية كانت تنفجر أيضا بنشاط منخفض المستوى. وتم رصد نوافير من الحمم البركانية المائلة من قبل على البركان، بسبب عوائق مؤقتة داخل الفتحات.

وتابعت الهيئة أن ثوران بركان كيلاويا الحالي هو الحلقة الـ31 من ثورانه الذي بدأ في ديسمبر ومن المتوقع أن يستمر من 12 إلى 15 ساعة.