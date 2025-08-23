بعد سخرية مسؤول إيطالي من ماكرون.. فرنسا تستدعي السفيرة الإيطالية

وكالات

قالت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، السبت، إن باريس استدعت السفيرة الإيطالية لديها بعدما سخر مسؤول إيطالي كبير من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاقتراحه نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا في أي تسوية بعد الحرب.

ورداً على طلب للتعليق، الأسبوع الماضي، على دعوات ماكرون إلى نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا بعد أي اتفاق مع روسيا، استخدم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، ماتيو سالفيني، عبارة بلهجة سكان ميلانو لها ترجمة فضفاضة قد تعني "أغرب عن وجهي".

وقال للصحفيين، في إشارة إلى ماكرون: "اذهب أنت إلى هناك إذا أردت.. ارتدِ خوذتك وسترتك واحمل بندقيتك واذهب إلى أوكرانيا".

سالفيني هو زعيم حزب الرابطة اليميني ووزير النقل في الحكومة القومية المحافظة برئاسة جورجيا ميلوني، وانتقد ماكرون مراراً، خاصة في ما يتعلق بأوكرانيا.

وقال المصدر الدبلوماسي لرويترز، إنه جرى استدعاء السفيرة الإيطالية، الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة صدامات دبلوماسية بين باريس وروما قبل وبعد تولي ميلوني السلطة عام 2022.

وذكر المصدر أن باريس "نبهت السفيرة إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين البلدين، وكذلك مع أحدث التطورات الثنائية التي أبرزت أوجه التقارب القوية بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالدعم الراسخ لأوكرانيا".