قائد الجيش اللبناني: نحن خط الدفاع الأول لجميع اللبنانيين

02:18 م السبت 23 أغسطس 2025

العماد رودولف هيكل

بيروت- (أ ش أ)

أكد قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، أن الجيش هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأول بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، وأن صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن.

جاء هذا خلال تقديم رودولف هيكل، اليوم السبت، التعازي لعائلتي عسكريين شهيدين في بلدتي حي الفيكاني - زحلة، ومجدلون - بعلبك، حيث كان العسكريان قد استُشهدا جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين- الجنوب منذ عدة أيام.

وخلال تقديم التعازي، أشاد قائد الجيش بمهنية الشهيدَين وانضباطهما، واستعدادهما للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أن عناصر المؤسسة العسكرية ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة الوطن، لا سيما في الجنوب حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطارا متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب إسرائيل.

رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني الجيش هو الحصن المنيع لجميع اللبنانيين انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين
