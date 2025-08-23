الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "عار جماعي"

نيويورك- (د ب أ)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر يوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن تأكيد المجاعة في غزة هو "لحظة من العار الجماعي".

وقال "إنها مجاعة كان بإمكاننا منعها لو تم السماح لنا... إنها مجاعة يجب أن تحفز العالم لاتخاذ إجراءات فورية. يجب أن يخجل العالم لكي يفعل ما هو أفضل".

وأكدت لجنة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، المسؤولة عن تحديد وجود المجاعة، يوم الجمعة أن المجاعة تحدث حاليا في غزة ومن المتوقع أن تتوسع إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي في جنيف، قال فليتشر: "من فضلكم، اقرأوا تقرير لجنة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي بالكامل. اقرأوه بحزن وغضب. ليس فقط ككلمات وأرقام بل كأسماء وأرواح. تأكدوا أن هذه شهادة لا يمكن دحضها.

وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "طلبي، مناشدتي، مطالبتي لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وأي شخص يمكنه الوصول إليه: كفى. اوقف إطلاق النار. افتح المعابر الشمالية والجنوبية. كلها. دعنا نقوم بإدخال الغذاء والإمدادات الأخرى، دون عوائق وعلى النطاق الضخم المطلوب".