إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان

12:05 ص السبت 23 أغسطس 2025

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مخازن ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة دير كيفا جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لـ "حزب الله" في بلدة دير كيفا، لافتًا إلى أن الموقع كان يُشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وأنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد لإسرائيل.

ومن جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الحكومية، إن طائرة مسيرة معادية استهدفت "غرفة فارغة" قرب جبانة بلدة ديركيفا في قضاء صور بواسطة صاروخين أرض - أرض، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

هجوم على مخازن لحزب الله حزب الله في لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية تستهدت مستودع أسلحة
