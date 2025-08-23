إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان

إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لب

وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على مخازن ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة دير كيفا جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لـ "حزب الله" في بلدة دير كيفا، لافتًا إلى أن الموقع كان يُشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وأنه سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد لإسرائيل.

ومن جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الحكومية، إن طائرة مسيرة معادية استهدفت "غرفة فارغة" قرب جبانة بلدة ديركيفا في قضاء صور بواسطة صاروخين أرض - أرض، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.