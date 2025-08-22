ترامب يهدد بإعلان حالة الطوارئ لإبقاء القوات في واشنطن

القاهرة- مصراوي

انتشرت قوات الحرس الوطني في محطة مترو بواشنطن العاصمة، يوم الأربعاء، في مشهد يعكس استمرار التوتر الأمني في المدينة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يستطيع إبقاء القوات في واشنطن العاصمة "طالما أراد" في حال أعلن حالة الطوارئ الوطنية.

وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "إذا اعتقدت أننا في وضع ممتاز هنا، فهذا أمر طبيعي. أما إذا لم يكن كذلك، فسأقول ببساطة إنها حالة طوارئ وطنية. وإذا كانت هناك حالة طوارئ وطنية، فسأبقي القوات هناك طالما أردت".

وبدا أن ترامب يخلط بين إبقاء الحرس الوطني منتشرًا في العاصمة وبين استيلائه على إدارة الشرطة المحلية. وأوضح أنه يستطيع إلغاء بند في قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا، الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة السيطرة على شرطة المدينة لمدة تصل إلى 30 يومًا في حالات الطوارئ، وبعد ذلك يحتاج الأمر إلى موافقة الكونغرس للاستمرار.

وخلال جلسة استماع الأسبوع الماضي، أبلغ محامو وزارة العدل قاضيًا فيدراليًا أنه ما لم يمدد الكونجرس قدرة ترامب على السيطرة الفعلية على شرطة واشنطن العاصمة، فإن أمره سينتهي بانقضاء المدة.

لكن ترامب، الذي تعهد بالقضاء على الجريمة عند نشر قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر، لمح أكثر من مرة إلى أنه سيحتاج للحفاظ على نفوذه على شرطة العاصمة لفترة أطول من أجل تقليص معدلات الجريمة على المدى الطويل.

وقال الرئيس: "إخراجهم شيء، لكن إبقاءهم خارج البلاد لفترة طويلة شيء آخر. سيستغرق ذلك أكثر من 30 يومًا".

كما كشف ترامب أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون بشأن خطة لطلب تمويل بقيمة ملياري دولار لتخصيصها لأعمال تجميل العاصمة واشنطن، مؤكدًا أن الحصول على هذا المبلغ سيكون "سهلًا للغاية".