ترامب: عندما أرى الأموال التي يكسبها لاعبو كرة القدم قد أحاول اللعب

القاهرة – مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عندما يشاهد الأموال الطائلة التي يكسبها لاعبو كرة القدم، يخطر بباله أن يجرب اللعبة بنفسه.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض: "عندما أرى الأموال التي يكسبها لاعبو كرة القدم، أفكر في أن أحاول لعبها أيضاً. ابني لاعب كرة قدم عظيم… طوله متران، وربما تروني قريباً أرتدي شورتاً، فأنا أبدو جيداً بالشورت".

وتطرق ترامب إلى بطولة كأس العالم 2026، التي أهداها إليه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائلاً ممازحاً: "هل يمكنني الاحتفاظ بها؟ مكانها مناسب جداً على هذا الجدار أمامي".

كما علق على مشاركة كندا والمكسيك في استضافة البطولة قائلاً: "أعطينا كندا القليل، هل رأيتم كم أنا لطيف؟ وأعطينا المكسيك القليل أيضاً".

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في 5 ديسمبر المقبل بمركز كينيدي في العاصمة واشنطن.

ووصف الرئيس الأمريكي الحدث، من المكتب البيضاوي وإلى جانبه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بأنه: "الأكبر، وربما الأضخم في عالم الرياضة"، وكان يرتدي قبعة كُتب عليها: "ترامب كان محقاً في كل شيء".

وكان ترامب قد لمح إلى هذا الإعلان في وقت سابق من اليوم، مشيراً إلى أن منظمي المونديال سيُنشئون مكتبهم الرئيسي داخل مركز كينيدي، الذي يشهد حالياً مشروع تجديد ضخم بتكلفة 257 مليون دولار، وصفه ترامب بأنه سيكون "الواجهة الرئيسية لاحتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل".