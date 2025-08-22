قبيل تفعيل سناب باك.. إيران تبحث عن مخرج دبلوماسي من خلال أوروبا

وكالات

مع اقتراب الموعد النهائي لتفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات على طهران بموجب الاتفاق النووي، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وخلال الاتصال، استعرض عراقجي موقف بلاده من التحركات الأوروبية، مؤكداً أن إيران تعتبر اللجوء إلى تفعيل الآلية غير قانوني وغير أخلاقي، محذراً من تداعيات مثل هذا الإجراء. وشدد على أن طهران لم تتخلّ عن خيار الدبلوماسية، لكنها ستواصل التصرف بحزم في الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية.

وردّاً على مقترحات أوروبية بتمديد القرار الأممي 2231 لإتاحة المزيد من الوقت أمام المفاوضات، أوضح الوزير الإيراني أن الأمر من صلاحيات مجلس الأمن وليس لإيران دور مباشر فيه، وإن كانت لديها مواقف مبدئية حيال هذه المسألة.

وأكد عراقجي، أن بلاده ستواصل التشاور مع شركائها وأصدقائها في مجلس الأمن الدولي حول تبعات أي تحرك أوروبي في هذا الاتجاه، مشيراً إلى استعداد طهران لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق الشعب الإيراني.

من جانبها، جددت الدول الأوروبية الثلاث والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي خلال الاتصال التزامها بالبحث عن حل دبلوماسي للأزمة، مؤكدين رغبتهم في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع إيران.