الأمم المتحدة: الوضع في غزة فشل للإنسانية

وكالات

أكد تقرير صادر عن هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المدعومة من الأمم المتحدة، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعيش حالة مجاعة لأول مرة بشكل رسمي، محذراً من أن الأزمة مرشحة للتفاقم خلال الأسابيع المقبلة.

ووفق التقرير، يواجه نحو 500 ألف شخص خطر "المجاعة والعوز والموت"، فيما يشير سكان القطاع إلى أن الأطفال يعانون من الهزال، والتلاميذ يصابون بالدوار في صفوفهم، وسط ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الوضع في غزة بأنه "فشل للإنسانية"، فيما أكدت منظمات إغاثة دولية أن المجاعة الحالية "كارثة من صنع الإنسان"، مشيرة بأصابع الاتهام إلى الإجراءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على أطراف مدينة غزة ضمن خطته للسيطرة على المدينة. وفي موازاة ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث أبدت حماس موافقتها على هدنة لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى، فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العرض مؤكداً أنه وجّه ببدء مفاوضات للإفراج عن جميع الأسرى.