ترامب يعلن موعد ومكان قرعة كأس العالم 2026

القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن في الخامس من ديسمبر المقبل.

ووصف ترامب، من المكتب البيضاوي وإلى جانبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الحدث بأنه "الأكبر، وربما الأضخم في عالم الرياضة"، بينما كان يرتدي قبعة كُتب عليها: "ترامب كان محقاً في كل شيء".

وكان الرئيس الأمريكي قد لمح إلى هذا الإعلان في وقت سابق من اليوم، مشيراً إلى أن منظمي المونديال سيُنشئون مكتبهم الرئيسي داخل مركز كينيدي، الذي يخضع حالياً لمشروع تجديد ضخم بقيمة 257 مليون دولار، وصفه ترامب بأنه سيكون "واجهة احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة العام المقبل".

وتُعد نسخة 2026 تاريخية، إذ ستُقام بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معاً.

كندا ستحتضن 13 مباراة، بينها 10 في دور المجموعات موزعة بين تورونتو وفانكوفر، بينما ستستضيف المكسيك 13 مباراة أيضاً، معظمها في مكسيكو سيتي، غوادالاخارا ومونتيري.

أما الولايات المتحدة فستنظم النصيب الأكبر بـ 78 مباراة، موزعة على 11 مدينة.

وكان فيفا قد وسّع حضوره في الولايات المتحدة استعداداً للبطولة، بافتتاح مكاتب في ميامي، وأخرى داخل برج ترامب في نيويورك.